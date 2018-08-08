مصر.. الإعدام لـ 45 شخصا بسبب معركة دامية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لـ45 متهما لقتلهم 3 مواطنين حرقا بإلقاء زجاجات حارقة عليهم، وإتلاف ممتلكات خاصة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2012 بعد تلقي مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة بين مقيمين في نطاق الدائرة، مستخدمين فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وزجاجات المولوتوف، والحجارة، وإطلاق الأعيرة النارية من بنادق آلية.

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وبانتقال ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، قبض على المتهمين، ونقلت جثث الضحايا لمشرحة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المقدم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية