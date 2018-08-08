// 26.06.2018 по тикету 15478
مصري ينتقم من مُغتصب ابنته داخل النيابة العامة
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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قام مصري بالانتقام من مُغتصب ابنته وطعنه بسكين داخل النيابة العامة، في محافظة البحيرة المصرية.
واعتدى الأب بسكين على الشاب مغتصب ابنته أثناء عرضه على النيابة ونقل لمستشفى كفر الدوار العام في محافظة البحيرة في حالة حرجة.
وتبين أن والد الفتاة التي تبلغ من العمر 16 سنة قدم بلاغا باغتصاب المتهم ابنته، حيث تبين وفقا للتحريات الأولية والكشف الطبى على الفتاة وجود علاقة غير شرعية بينهما.
وبعد القبض على المتهم وأثناء العرض على النيابة العامة، اعتدى والد الفتاة على الشاب بسكين، ونقل للمستشفى.
المصدر: اليوم السابع
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