الإعلان عن إنشاء سجن جديد في مصر
Reuters
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قرر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، إنشاء سجن مركزي جديد بمسمى "السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط".
وذكرت جريدة الوقائع المصرية، التابعة للجريدة الرسمية في مصر أن السجن يتبع لإدارة قوات أمن أسيوط، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.
وتوجد في مصر سجون كبيرة أبرزها سجن أبي زعبل، وسجن العقرب، وسجن برج العرب، بالإضافة إلى سجون أخرى في محافظات الصعيد.
المصدر: جريدة الوقائع المصرية
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