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مصر.. الإفراج عن آلاف السجناء بقرار من السيسي

أخبار العالم العربي

مصر.. الإفراج عن آلاف السجناء بقرار من السيسي
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإفراج عن 6 آلاف و931 نزيلا في السجون، تنفيذا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وجاء القرار بمناسبة احتفال مصر بالذكرى السابعة والستين من أعياد الشرطة المصرية وذكرى 25 يناير السابعة.

ومن بين المفرج عنهم 2868 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية سجون بلا غارمين، وتنفيذا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

المصدر: أخبار اليوم

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