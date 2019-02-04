عبد العال: مصر دولة مدنية ديمقراطية وليست عسكرية أو بوليسية

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، إن مصر دولة مدنية ديمقراطية وليست عسكرية أو بوليسية.

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وأضاف عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان، ردا على أحد النواب بشأن رؤيته في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد: "نحن موجودون في البرلمان، كوننا دولة ديمقراطية مدنية، يحكمها الدستور ولسنا دولة عسكرية أو بوليسية، ولو كنا كذلك ما كان مجلس النواب أو الحكومة موجودين إطلاقا".

وتابع: "مصر دولة مدنية ديمقراطية".

وكان أحد أعضاء مجلس النواب المصري من سيناء، أثار غضب رئيس البرلمان المصري من قبل، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب استخدامه عبارة "سكان الصحراء".

المصدر: مصراوي