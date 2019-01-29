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عبارة "سكان الصحراء" تخرج رئيس البرلمان المصري عن طوره

أخبار العالم العربي

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AFP
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أثار أحد أعضاء مجلس النواب المصري من سيناء، غضب رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

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واشتعل غضب عبد العال، حين بدأ النائب حديثه بجملة :"نحن سكان الصحراء"، ولم يمهله عبد العال لتتمة كلامه وانفعل قائلا: "مصر هي مصر بحدودها المعروفة دوليا، أنا لا أقسم مصر إطلاقا، أهل بدو وأهل مدن وأهل صحراء".

ودعا عبدالعال لحذف عبارة النائب، قائلا: "هذه الكلمة يجب حذفها، ولن أقبل بها داخل القاعة"، وعاد لمخاطبة النائب بالقول: "لا تتحدث في هذه النقطة إطلاقا، لا أريد أي شخص يقول أنا من المكان هذا أو ذاك إطلاقا ".

المصدر: المصري اليوم

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