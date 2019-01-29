عبارة "سكان الصحراء" تخرج رئيس البرلمان المصري عن طوره

أثار أحد أعضاء مجلس النواب المصري من سيناء، غضب رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

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واشتعل غضب عبد العال، حين بدأ النائب حديثه بجملة :"نحن سكان الصحراء"، ولم يمهله عبد العال لتتمة كلامه وانفعل قائلا: "مصر هي مصر بحدودها المعروفة دوليا، أنا لا أقسم مصر إطلاقا، أهل بدو وأهل مدن وأهل صحراء".

ودعا عبدالعال لحذف عبارة النائب، قائلا: "هذه الكلمة يجب حذفها، ولن أقبل بها داخل القاعة"، وعاد لمخاطبة النائب بالقول: "لا تتحدث في هذه النقطة إطلاقا، لا أريد أي شخص يقول أنا من المكان هذا أو ذاك إطلاقا ".

المصدر: المصري اليوم