البرلمان المصري تعليقا على تعديل الدستور: "الشعب صاحب القرار"

قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله، ، إن البرلمان لم يتلق أي طلبات رسمية لتعديل الدستور حتى الآن.

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وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمناسبة مرور 3 سنوات على انعقاد المجلس، أن البرلمان لن ينفرد بهذا الأمر، ولكن سيتم وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226.

وقال: "لا يستطيع مجلس النواب، الانفراد بقرارات تعديل الدستور، لأن الشعب هو صاحب القرار في هذا الشأن، من خلال الاستفتاء على إجراء التعديلات الدستورية".

وكان الكاتب الصحفي المصري رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم الحكومية في مصر ياسر رزق، اقترح إدخال تعديلات بنسبة 15% على نصوص الدستور المصري ضمنها مقترحات لزيادة فترة ولاية الرئيس.

المصدر: مصراوي