 
مباشر

البرلمان المصري تعليقا على تعديل الدستور: "الشعب صاحب القرار"

أخبار العالم العربي

البرلمان المصري تعليقا على تعديل الدستور:
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/layh

قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري صلاح حسب الله، ، إن البرلمان لم يتلق أي طلبات رسمية لتعديل الدستور حتى الآن.

إقرأ المزيد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
اقتراح بزيادة فترة ولاية الرئيس في مصر!

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمناسبة مرور 3 سنوات على انعقاد المجلس، أن البرلمان لن ينفرد بهذا الأمر، ولكن سيتم وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226.

وقال: "لا يستطيع مجلس النواب، الانفراد بقرارات تعديل الدستور، لأن الشعب هو صاحب القرار في هذا الشأن، من خلال الاستفتاء على إجراء التعديلات الدستورية".

وكان الكاتب الصحفي المصري رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم الحكومية في مصر ياسر رزق، اقترح إدخال تعديلات بنسبة 15% على نصوص الدستور المصري ضمنها مقترحات لزيادة فترة ولاية الرئيس.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذا ما تفعله فرنسا في مستعمراتها الإفريقية السابقة حتى اليوم!