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العراق ينفي إقرار عقوبة تمجيد صدام حسين

أخبار العالم العربي

العراق ينفي إقرار عقوبة تمجيد صدام حسين
Reuters
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم السبت، إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة على ذلك.

وورد في بيان للمجلس أنه "لا صحة للأخبار المتداولة حول إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك".

وأضاف: "تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما، ومن ثم عقوبة ذلك الفعل من اختصاص مجلس النواب حصرا، باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريا. لا يوجد قانون إلى الآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وبعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات تفيد بصدور "قرار يقضي بالسجن لما بين 5 و15 عاما لكل من يمجد صدام حسين على الفيسبوك".

المصدر: RT

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