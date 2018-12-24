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صدام حسين "يعود" إلى الأنبار (صورة + فيديو)

أخبار العالم العربي

صدام حسين
Reuters
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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رفعت مجموعة من طلاب جامعة الأنبار، صورة مرسومة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال احتفالية داخلية أقاموها.

ورسمت الصورة باللون الأسود على لوحة بيضاء، فيما تجمع العشرات من الطلبة حول حاملها.

ويأتي رفع الصورة بعد ساعات على بث ابنة صدام حسين رغد تسجيلا صوتيا بمناسبة ذكرى إعدام والدها قبل 12 عاما.

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وتداول النشطاء على موقع التواصل صورا ومقاطع فيديو وثقت الاحتفالية التي رافقتها أغاني عراقية وطنية كان تبث سابقا.

يشار إلى أن رفع أي صور أو شعارات أو صور لأقطاب النظام العراقي السابق، يعد ترويجا لـ"حزب البعث" المحظور في العراق.

المصدر: RT

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