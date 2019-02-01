الأمم المتحدة تشكك في نزاهة محاكمة معارضين في البحرين

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن "شكوك قوية، في حصول 3 من قادة المعارضة البحرينية على محاكمة عادلة بعد أن أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب مارتا هورتادو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، "نشعر بالقلق العميق من أن تلك الإدانات صدرت بسبب معارضتهم لحكومة البحرين وسياساتها".

وأضافت: "هناك أيضا شكوك قوية، فيما إذا كانت إجراءات المحكمة قد احترمت حق الحصول على محاكمة عادلة".

وصدر حكم بالسجن المؤبد على الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود العضوين في الجمعية ذاتها في نوفمبر الماضي، ما ألغى حكما سابقا بتبرئتهم.

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ويقضي سلمان بالفعل فترة عقوبة مدتها 4 سنوات للتحريض على الكراهية وإهانة وزارة الداخلية بعد اعتقاله عام 2015، فيما يحاكم سلطان والأسود غيابيا.

المصدر: رويترز