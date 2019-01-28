المؤبد لزعيم المعارضة الشيعية في البحرين بتهمة "التخابر مع قطر"

أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه، بتهمة "التخابر مع قطر".

والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن عليه. واتهم سلمان، زعيم "جمعية الوفاق" البحرينية، واثنان من مساعديه بـ"التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".

وكانت محكمة بحرينية برأت في يونيو الماضي سلمان من هذه التهمة، ولكن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم، وأحالته إلى محكمة أخرى.

وأوقف زعيم المعارضة الشيعية في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وفي يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية في البرلمان قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وحل كذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

المصدر: أ ف ب