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السلطات المصرية تفرج عن رجل أعمال سعودي قبل إكمال عقوبته

أخبار العالم العربي

السلطات المصرية تفرج عن رجل أعمال سعودي قبل إكمال عقوبته
Reuters
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أفرجت السلطات المصرية عن رجل الأعمال السعودي، مبارك الغامدي، المسجون في "سجن طرة"، بعد أن قضى نصف مدة عقوبته.

وقالت مصادر في عائلة الغامدي لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن رجل الأعمال السعودي حصل على عفو صحي، وتم الاكتفاء بما قضاه في السجن من نصف المدة.

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وثمنت أسرة رجل الأعمال السعودي جهود السفارة السعودية في القاهرة، والجهات ذات الاختصاص في الوقوف بجانب والدهم حتى غادر السجن أول أمس.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى احتيال موظفين ومحام على رجل الأعمال السعودي منذ أعوام، وبيع مصنعه دون علمه ما أوقعه في التزامات مالية وقانونية وقضايا ومخالفات تسببت في سجنه. 

المصدر: عكاظ

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