مصادر لـRT: المبعوث الأممي إلى ليبيا يزور القاهرة قريبا لبحث مستجدات الشأن الليبي

كشفت مصادر لـRT، عن عزم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، على زيارة القاهرة لبحث مستجدات الشأن الليبي.

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وأوضحت المصادر أن سلامة سيبحث مستجدات الوضع في ليبيا بعد مفاوضات ووساطة بين القاهرة وفرنسا وبين القوى الليبية.

وكان الرئيسان، المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، قد ناقشا الأزمة في ليبيا ومستجدات الوضع في الشرق الأوسط يوم الاثنين الماضي.

وتمر ليبيا منذ سقوط نظام زعيمها الراحل، معمر القذافي، في خريف 2011، بأزمة سياسية حادة في ظل انعدام الأمن، وتتنافس قوات مختلفة على السلطة في البلاد.

ويتنازع في ليبيا حاليا مركزان أساسيان على السلطة، هما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والثانية الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي تتخذ من مدينة طبرق مقرا لها والمدعومة من حفتر وقواته وكذلك مجلس النواب المحلي.

وفي ظل انهيار مؤسسات الدولة في كثير من مناطق البلاد تحاول مجموعات مسلحة من بعض دول الجوار وخاصة تشاد التسلل إلى أراضي جنوب ليبيا، حيث كثفت في الشهر الماضي هجماتها على مواقع للجيش الوطني الليبي.

المصدر: RT