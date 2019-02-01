"بعد رهف السعودية".. هل ينجح المدون المتهم بالإلحاد في الهروب من مصر؟

استطاع المدون المصري شريف جابر، جمع تبرعات بـ15.651 دولار، بعد إنشائه صفحة لجمع الأموال للحصول على جنسية أخرى تساعده في الهروب من مصر بسبب قضايا تلاحقه.

Please, help me escape Egypt.

(Press the CC button to view English subtitles)https://t.co/EQW43p9Y0M — Sherif Gaber (@Mr_SherifGaber) 29 января 2019 г.

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وسرد المدون قصته في فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، قال فيه إنه حاول العام الماضي السفر من مصر للهروب من القضايا التي تلاحقه، لكنه لم يتمكن، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة للخروج من مصر هي الحصول على جنسية دولة أجنبية.

وقال: "ساعدوني على الهروب من مصر"، وأشار إلى أن الجنسية الوحيدة التي ستساعده على الخروج من مصر، تتطلب 100 ألف دولار.

واعتقل المدون المصري عام 2013 على خلفية بلاغ للنائب العام اتهم فيه بالتطاول على الدين الإسلامي، واستهزائه بالذات الإلهية والنبي محمد، وورد في البلاغ أن جابر بث فيديوهات تحمل "سخرية من الدين وإنكار الجنة والنار والحساب، وتستهزئ بيوم القيامة".

وتتشابه قصة الشاب المصري مع قصة الفتاة السعودية رهف القنون، التي طلبت اللجوء في كندا وحصلت عليه، بعدما هربت من السعودية، بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: RT