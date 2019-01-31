مدون مصري يطلب آلاف الدولارات للهروب من مصر بسبب إلحاده (فيديو)

ظهر المدون المصري الشاب شريف جابر في مقطع فيديو يطلب فيه تبرعات بـ100 ألف دولار، تتيح له الهروب من مصر بسبب إلحاده وتعرضه للكثير من القضايا التي تمنعه من السفر.

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وسرد المدون قصته في فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، قال فيه إنه حاول العام الماضي السفر من مصر للهروب من القضايا التي تلاحقه، لكنه لم يتمكن، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة للخروج من مصر هي الحصول على جنسية دولة أجنبية.

وقال: "ساعدوني على الهروب من مصر"، وأشار إلى أن الجنسية الوحيدة التي ستساعده على الخروج من مصر، تتطلب 100 ألف دولار.

واعتقل المدون المصري عام 2013 على خلفية بلاغ للنائب العام اتهم فيه بالاعتداء على الدين الإسلامي، واستهزائه بالذات الإلهية والنبي محمد، وورد في البلاغ أن جابر بث فيديوهات تحمل "سخرية بالدين وإنكار الجنة والنار والحساب، وتستهزئ بيوم القيامة".

المصدر: RT