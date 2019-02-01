صور.. رئيس فرنسي أسبق يستعيد ذكرياته مع السادات في الأقصر

زار فاليري جيسكار ديستان رئيس فرنسا الأسبق الأربعاء الماضي، مدينة الأقصر وفندق ونتر بلاس ضمن جولة سياحية للمعالم الأثرية في مصر.

وكان ديستان قد زار مصر قبل 44 عاما، والتقى حينها بالرئيس المصري أنور السادات.

ويحتفل الرئيس الفرنسي الأسبق غدا السبت بعيد ميلاده الـ 92 حيث ولد في 2 فبراير عام 1926، وتولى منصب الرئاسة الفرنسية في الفترة من 1974 وحتى 1981، وقام في عام 1975 بأولى زياراته لمصر.

المصدر: RT