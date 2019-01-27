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شاهد.. حاكم دبي يفاجئ طفلة عراقية قبلت علم الإمارات في الملعب

أخبار العالم العربي

شاهد.. حاكم دبي يفاجئ طفلة عراقية قبلت علم الإمارات في الملعب
حاكم دبي صحبة سارة
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كرم حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن، بعد ظهورها وهي تقبل العلم الإماراتي، أثناء حضورها مباراة المنتخبين الإماراتي والأسترالي في ربع نهائي كأس آسيا.

ونشر مكتب دبي الإعلامي فيديو عبر صفحته الرسمية عل موقع "تويتر"، ظهر فيه الشيخ محمد بن راشد وهو يعانق الطفلة العراقية، وأشار المكتب إلى أن حاكم دبي أهداها نسخة من كتابه الجديد.

وظهرت سارة البالغة من العمر 12 عاما، في لقطة تلفزيونية عفوية وهي تقبل العلم وتحتفل بالهدف الذي أحرزه علي مبخوت، وقاد المنتخب الإماراتي للفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا، حيث حضرت سارة المباراة برفقة والدتها وشقيقتها.

وتقيم الفتاة مع أسرتها في عجمان، بمنطقة النعيمية، وتدرس في الصف العاشر بإحدى المدارس في الشارقة، وجاءت أسرتها إلى الإمارات في عام 2006.

المصدر: RT

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