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الدفاع الروسية: المضادات السورية أسقطت أكثر من 30 هدفا إسرائيليا

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الدفاع الروسية: المضادات السورية أسقطت أكثر من 30 هدفا إسرائيليا
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخا مجنحا وقنبلة موجهة أثناء تصديها لغارات نفذها الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية.

وأوضح المركز الوطني للدفاع الروسي في بيان صباح اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية شنت 3 غارات على سوريا، من المحاور الغربي والجنوبي الغربي والجنوبي.

وأشار البيان إلى أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى تضرر جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، أنه استهدف مواقع إيرانية وأخرى تابعة للدفاع الجوي السوري قرب دمشق، بينما أكد الإعلام السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي، وأسقطت عشرات الصواريخ المعادية.

المصدر: وكالات

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الدفاعات السورية تتصدى لغارات إسرائيلية وتسقط عشرات الصواريخ