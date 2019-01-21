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الدفاعات السورية تتصدى لغارات إسرائيلية وتسقط عشرات الصواريخ

الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهدافا إيرانية في سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهدافا إيرانية في سوريا
Sana
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أكد الجيش الإسرائيلي توجيهه ضربات جوية على سوريا فجر اليوم الاثنين، مشيرا إلى أنها استهدفت "مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية".

أفاد بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه في تويتر، محذرا "النظام السوري من محاولة استهداف الأراضي الإسرائيلية أو قواتنا".

وتزامنا مع ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ اعتراضية في منطقة الشمال في إطار الهجوم على سوريا.

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وتأتي الغارات الإسرائيلية الجديدة بعد أقل من يوم على ضربة وجهتها طائرات إسرائيلية على منطقة مطار دمشق الدولي بعد ظهر الأحد، وإعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه صاروخا أطلق من سوريا فوق الجولان المحتل.

المصدر: وكالات

 

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