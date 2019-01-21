الدفاعات السورية تتصدى لغارات إسرائيلية وتسقط عشرات الصواريخ

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لغارات شنتها طائرات إسرائيلية استهدفت جنوب العاصمة دمشق وتم إسقاط عشرات الصواريخ.

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وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية إنه "في تمام الساعة 1.30 من فجر يوم الاثنين الواقع في 21/1/2019 قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها".

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وأضافت سانا أن الغارات الإسرائيلية شنت من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق الأراضي الفلسطينية ومن فوق بحيرة طبريا.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت الأحد لعدوان إسرائيلي استهدف جنوبي البلاد.

المصدر: "سانا"