 
مباشر
عاجل
الدفاعات السورية تتصدى لغارات إسرائيلية وتسقط عشرات الصواريخ

الدفاعات السورية تتصدى لغارات إسرائيلية وتسقط عشرات الصواريخ

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcjy

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لغارات شنتها طائرات إسرائيلية استهدفت جنوب العاصمة دمشق وتم إسقاط عشرات الصواريخ.

إقرأ المزيد
الدفاعات السورية تصدّ هجوما إسرائيليا عن جنوبي البلاد

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية إنه "في تمام الساعة 1.30  من فجر يوم الاثنين الواقع في 21/1/2019 قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهدافا إيرانية في سوريا

وأضافت سانا أن الغارات الإسرائيلية شنت من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق الأراضي الفلسطينية ومن فوق بحيرة طبريا.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت الأحد لعدوان إسرائيلي استهدف جنوبي البلاد.

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محلل سعودي: "هناك وهم اسمه فلسطين"