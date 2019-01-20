أول تعليق قطري على القمة الاقتصادية العربية

قدمت الدوحة شكرها لبيروت على "حسن الاستضافة والتنظيم للقمة الاقتصادية العربية" التي انتهت أعمالها اليوم.

جاء ذلك في تغريدة أطلقها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد نحو ساعة من انتهاء أعمال القمة التي اقتصرت فيها مشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على الجلسة الافتتاحية.

وأعلنت قطر خلال القمة أنها قررت المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار في مبادرة إنشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية، لكن مصادر في الوفد القطري نفت لقناة "الميادين" اللبنانية ما أشيع في وقت سابق من اليوم عن تكفل الدوحة بتكاليف القمة الاقتصادية، وقرارها إيداع مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني.