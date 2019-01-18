 
مباشر

سانا: مقتل 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء جراء قصف لطيران التحالف الدولي على دير الزور شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

سانا: مقتل 20 مدنيا بينهم أطفال ونساء جراء قصف لطيران التحالف الدولي على دير الزور شرقي سوريا
AFP MOHAMAD ABAZEED
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc88

أفادت وكالة "سانا"، بمقتل 20 مدنيا من بينهم أطفال ونساء، في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي على بلدة "الباغوز تحتاني" شرق دير الزور.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا منذ صيف عام 2014  قوات التحالف الدولي ضمن، تشكيلته التي تضم 60 دولة، بزعم محاربتها تنظيم "داعش"، دون أي دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.

إقرأ المزيد
مقتل11 سوريا من عائلة واحدة بقصف التحالف الدولي لبلدة الشعفة

وغالبا ما تتسبب غارات التحالف الدولي في سوريا بمقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة من مباراة قطر والسعودية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي