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سانا: مقتل11 مدنيا من عائلة واحدة جراء قصف طيران التحالف الدولي لبلدة الشعفة بريف دير الزور

أخبار العالم العربي

سانا: مقتل11 مدنيا من عائلة واحدة جراء قصف طيران التحالف الدولي لبلدة الشعفة بريف دير الزور
Reuters
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قتل 11 شخصا من عائلة واحدة في بلدة الشعفة بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية جراء قصف لطيران التحالف الدولي شد "داعش" طال منزلهم، حسبما نقلت وسائل إعلام سورية رسمية.

وتستمر الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي، وتنظيم "داعش" في القطاع الشمالي من ريف دير الزور الواقع ضمن الجيوب الأخير الخاضع للتنظيم شرقي نهر الفرات في سوريا، سعيا من "قسد" والتحالف إلى إنهاء وجود "داعش".

يتبع..

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