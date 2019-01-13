بومبيو "يشكر" أمير قطر ويصل السعودية للقاء بن سلمان

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لقاء في الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث "شكره" على دور الدوحة في "مكافحة الإرهاب"، ليتوجه بعد ذلك إلى السعودية.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن المحادثات جرى خلالها "استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وخصوصا ما تعلق منها بنتائج الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمار، إضافة إلى جهود الدولتين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

وتابعت الوكالة أن وزير الخارجية الأمريكي شكر في هذا الإطار آل ثاني على "جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال الدور الفعال الذي تقوم به قاعدة العديد الجوية".

كما تمت مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، ولاسيما الأزمة الخليجية، والأوضاع في كل من فلسطين وسوريا وأفغانستان.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إلى أن بومبيو وقع خلال زيارته الدوحة مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على 3 مذكرات تفاهم، منها توسيع قاعدة العديد الأمريكية، كما لفتت أنه جرت أيضا مناقشة صفقة سلاح تقدر قيمتها بـ26 مليار دولار.

وجرت زيارة بومبيو إلى قطر في إطار جولة كبيرة يقوم بها إلى الشرق الأوسط، حيث توجه وزير الخارجية الأمريكي من الدوحة، الأحد، إلى السعودية، واستقبله في العاصمة الرياض سفير المملكة لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في المملكة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لبحث عدد من الملفات الحيوية بينها انسحاب الولايات المتحدة من سوريا وقضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وسير تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، والتصدي لإيران وفي هذا السياق قضية "وحدة الصف الخليجي" لا سيما على خلفية الأزمة التي تستمر بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

المصدر: وكالات