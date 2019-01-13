واشنطن والدوحة تتفقان على توسيع التواجد العسكري الأمريكي في قاعدة العديد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الدوحة، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وقطر وقعتا اتفاقية تفاهم جديدة حول توسيع التواجد الأمريكي في قاعدة العديد الجوية.

إقرأ المزيد

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عُقد في إطار انطلاق الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، شدد بومبيو على أن قاعدة العديد تعد "مفتاح الأمن الدفاعي الأمريكي".

وتابع بومبيو قائلا: "قطر صديق قوي للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نقدر ذلك"، مشددا على دور قطر في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "اليوم توصلنا لعدة اتفاقيات تعمق علاقاتنا المتبادلة، ركزنا أولا وقبل كل شيء على شراكتنا الأمنية والدفاعية". وأردف: "وقعنا مذكرة تفاهم جديدة حول توسيع وجودنا في قاعدة العديد الجوية والتي بدأنا مناقشتها العام الماضي".

كما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التجارة بين البلدين تشهد ازدهارا، مؤكدا: "نتطلع إلى مزيد من التعاون ونحن على أبواب كأس العالم 2022".

وتركز الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة على الشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، والتنسيق السياسي حول مختلف القضايا، فضلا عن فتح أسواق جديدة للاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز + وكالات