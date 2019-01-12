بومبيو: نريد تشكيل قوة عربية لمواجهة التحديات بالمنطقة ولن نغادرها

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بألا تغادر الولايات المتحدة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لتشكيل قوة عربية قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة.

وأكد بومبيو، في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية أجريت في أبو ظبي ونشرت اليوم السبت: "نقول للشركاء إننا لن نغادر المنطقة".

وأضاف بومبيو، الذي يتوجه من الإمارات بزيارة رسمية إلى السعودية: "نريد تحالفا وقوة عربية قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة على اختلافها".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "تدمير داعش أولوية" بالنسبة للولايات المتحدة، موضحا: "سنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا".

بومبيو: نتفهم دوافع تركيا لكن الأكراد السوريين ليسوا إرهابيين

وفي سياق متصل، شدد بومبيو على أن إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجيتها في المنطقة تجاه محاربة الإرهاب أو مواجهة إيران.

وأوضح بومبيو: "انسحاب قواتنا من سوريا لا يعني تراجعا عن مكافحة الإرهاب".

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة "تتفهم دوافع تركيا في حماية حدودها وشعبها"، لكنه أضاف بالقول: "يجب أن يعلم الجميع أن الأكراد السوريين ليسوا إرهابيين".

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعمل على "إيجاد مسار سياسي في سوريا يمكن النازحين من العودة لبيوتهم".

وسبق أن أكد بومبيو أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على إنشاء "تحالف استراتيجي" بالشرق الأوسط لمواجهة أكبر التحديات في المنطقة على رأسها "التهديد الإيراني".

المصدر: العربية