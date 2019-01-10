الولايات المتحدة: نسعى لإنشاء تحالف استراتيجي بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يضم كلا من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.

وقال بومبيو، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بالجامعة الأمريكية في القاهرة: "إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط للتصدي لأخطار التهديدات التي تواجهها المنطقة وتفعيل التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة".

وأوضح بومبيو: "هذه الخطوة تهدف إلى الجمع بين كل من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن واليمن ونطلب من كل هذه البلدان التفكير في الخطوات التالية بهذا الاتجاه".

واعتبر بومبيو أن الولايات المتحدة كانت دائما "قوة تحرير وليس قوة احتلال"، وتساءل: "هل يمكنكم قول الشيء ذاته عن إيران؟".

Live now! Watch @SecPompeo deliver remarks on “A Force for Good: America Reinvigorated in the Middle East,” at the @AUC in Cairo, Egypt. https://t.co/0fCyZLYcfO — Department of State (@StateDept) 10 января 2019 г.

وشدد بومبيو على ضرورة استمرار التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن دول المنطقة عليها بذل جهود في هذا الاتجاه.

وقال بومبيو في خطابه إن "عهد التراجع الأمريكي قد انتهى"، معتبرا أنه "عندما تتراجع الولايات المتحدة تزداد وتيرة الفوضى"، وتابع: "لقد استخلصنا الدروس من أخطائنا".

وسبق أن أكد مسؤولون من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى إلى إنشاء تحالف استراتيجي أطلق عليه إعلاميا اسم "الناتو العربي" ويضم مجموعة من بلدان المنطقة لمواجهة النفوذ الإيراني وتنفيذ العمليات العسكرية الخاصة بضمان الأمن الجماعي.

المصدر: RT