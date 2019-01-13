بومبيو: أزمة الخليج طالت أكثر من اللازم ووحدته ضرورية للتحالف الإقليمي الجديد

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للتحالف الاستراتيجي الإقليمي الجديد الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه.

وأشار بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد في الدوحة مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن دول الخليج تواجه تحديات مشتركة، قائلا إن وحدة مجلس التعاون "مهمة في الأيام القادمة".

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وأعرب الوزير عن اعتقاده والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأزمة الخليجية طالت أكثر من اللازم وتعود بالنفع على الخصوم، وتابع: "إننا أقوياء فقط عندما نعمل سويا".

أكد بومبيو أن الولايات المتحدة تأمل في إنشاء تحالف استراتيجي جديد سيضم الدول الخليجية الست وكذلك مصر والأردن.

كما أشاد بومبيو، في كلمة ألقاها في وقت سابق من اليوم على هامش افتتاح الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي، أشاد بدور الدوحة في تعزيز الجهود الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب، واصفا قطر بأنها عضو مهم في محاربة تنظيم "داعش".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر على معالجة الكثير من القضايا الإقليمية، بما فيها أفغانستان والعراق، مبديا سعي واشنطن إلى تطوير التعاون مع الدوحة، لا سيما مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه قطر عام 2022.

وكانت إدارة ترامب قد طرحت مبادرة لإنشاء تحالف إقليمي جديد في الشرق الأوسط بهدف التصدي لـ"جهود إيران الخبيثة"، حسب قولها.

المصدر: وكالات