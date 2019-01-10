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سما المصري تثير الجدل أمام أبراج الكويت.. وترد على مهاجميها أمام برج القاهرة (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

سما المصري تثير الجدل أمام أبراج الكويت.. وترد على مهاجميها أمام برج القاهرة (فيديو + صور)
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سما المصري
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أثارت الفنانة الاستعراضية المصرية، سما المصري، الجدل بعد نشرها فيديو أمام "أبراج الكويت"، على موقع الصور انستغرام، وذلك بعد لقاء أجرته على إحدى القنوات التلفزيونية في الكويت.

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وتعرضت سما المصري لحملة نقد وسخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل طيف واسع من الكويتيين بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه، وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال وجودها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، وكانت من أبرز منتقديها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي.

وبعد الهجوم فاجأت الراقصة الاستعراضية المصرية متابعيها، بفيديو جديد، وجهت فيه رسالة لمنتقديها بعد واقعة أبراج الكويت، حيث ظهرت سما أمام برج القاهرة، وقالت إنها توجه رسالتها هذه لمن انتقد تصويرها لأبراج الكويت وعدم ترويجها للسياحة المصرية وبرج القاهرة.

المصدر: انستغرام

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