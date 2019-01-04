سما المصري تهاجم محمد رمضان (فيديو)

هاجمت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، الفنان محمد رمضان، معتبرة أنه لم يعد "نمبر وان".

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وقالت المصري في لقاء مع الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر برنامج "كشف حساب": "محمد رمضان أصابه الغرور مما أدى إلى ابتعاد الجمهور عنه وخفوت نجمه".

وأضافت أن أفلامه وأغانيه تحقق مشاهدات عالية للغاية، لكن هذا لا يعني أن يصاب بالغرور.

وأشارت إلى أن محمد رمضان رجل عصامي بدأ من الصفر، وأنا أحب ذلك، لكنه مؤخرًا أصبح يرد على منتقديه بشكل سيئ.

المصدر: يوتيوب