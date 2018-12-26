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رد قاس من محمد رمضان بعد "سخرية" بشرى منه! (فيديو)

الثقافة والفن

رد قاس من محمد رمضان بعد
youtube.com/Bushra
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نشر الفنان المصري، محمد رمضان، ما يبدو أنه رد قاس عبر صفحته في فيسبوك، على "تحرش" الفنانة بشرى به من خلال أغنيتها الجديدة "كوبرا".

وجاء رد الفنان على شكل مقطع فيديو تظهر مجموعة من جمهوره ومتابعي أغانيه، يرددون أغنية "الملك". وعد كثيرون هذا الفيديو ردا على أغنية بشرى "كوبرا".

وكتب رمضان في تعليق كتبه فوق فيديو أغنيته: "الباشا اللي سرح القطة.. جمهوري بيقوله التاج على راسي يالا يا بروطة".

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وأثارت الفنانة بشرى جدلا خلال الساعات الأخيرة الماضية، حول هدف ومعاني أغنيتها الجديدة "كوبرا" المنشورة في يوتيوب.

ويرى كثيرون أنها تتحرش بهذه الأغنية بمحمد رمضان، وتسخر منه، لا سيما بعد أن أصبح يلقب من قبل البعض بـ "نمبر ون" و"الملك".

يذكر أن الفنانين المصريين المحبوبين لم يذكرا صراحة من المقصود بهجومها الغريب عبر الأغاني، لكن الكثيرين يؤكدون أنه تحرش من بشرى وتهكم على رمضان، وأنه أيضا رد بشكل ناري دون ذكر أسماء.

المصدر: صحف مصرية

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