السفير الفلسطيني: إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن إرجاء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى موسكو لفترة غير محددة.

وأوضح السفير، في حديث إلى وكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس، أن زيارة هنية إلى موسكو ومفاوضاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم تجر في الموعد المقرر أصلا، أي 15 يناير الجاري.

وأكد نوفل أن إرجاء الزيارة جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني، مضيفا أن موسكو أعربت عن أملها في أن يحدد موعد جديد للزيارة ويتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطط لزيارة هنية إلى العاصمة الروسية لا تزال قائمة، والزيارة قد تجرى لاحقا، لكن موعدها الجديد لم يحدد بعد.

وردا على سؤال حول سبب تأجيل الزيارة، قال السفير أن ذلك يعود إلى صعوبة الوضع الحالي.

كما اتخذ نوفل موقفا متحفظا إزاء المبادرة الروسية لإجراء مشاورات بين حركتي "فتح" و"حماس" في موسكو، قائلا إن السلطة الفلسطينية تثمن هذا الاقتراح، لكنه "يجب مراعاة صعوبة الوضع في المنطقة".

وذكر الدبلوماسي الفلسطيني أنه عقد أمس اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بحثا فيه المسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية، بما في ذلك الاستيطان الإسرائيلي وملف المصالحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن بوغدانوف أواخر ديسمبر الماضي أن المفاوضات المقررة بين لافروف وهنية ستتناول الوضع في الشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية ومستجدات الوضع في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، مع التركيز على مهمة استئناف الوحدة الفلسطينية.

وجاء ذلك بعد يوم من إقرار المجلس التشريعي في غزة الذي حله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس.

المصدر: إنترفاكس