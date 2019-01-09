المجلس التشريعي في غزة ينزع الشرعية عن الرئيس الفلسطيني

أقر المجلس التشريعي في قطاع غزة الذي حله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس، خلال جلسة عقدها في مقره بمدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن المجلس صادق على تقرير اللجنة السياسية الذي ينص على نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس.

وافتتح النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في كلمة له الجلسة، قائلا إن "الرئيس عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بمنصبه".

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وأضاف: "تمادى عباس في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن "سحب عباس لموظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير واضح لصفقة القرن".

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ومن جانبه، أكد النائب خليل الحية، أن الرئيس الفلسطيني "اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات، وميز بين أُسر الشهداء والأسرى والجرحى فيقطع رواتبهم، وفي عهده مزق النسيج الوطني وحركة فتح".

وقد أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة في وقت سابق، نيته عقد جلسة لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية