 
مباشر
عاجل
مراسلنا: قتلى وجرحى بانفجار في معسكر العند باليمن خلال عرض عسكري وأنباء عن مقتل قيادات عسكرية

الشرطة السودانية تعلن مقتل 3 مواطنين في أحداث أم درمان

أخبار العالم العربي

الشرطة السودانية تعلن مقتل 3 مواطنين في أحداث أم درمان
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
متظاهرون في الخرطوم 25 ديسمبر 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laun

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات شرطة مدينة أم درمان السودانية عن مقتل 3 أشخاص أمس الأربعاء في "أحداث شغب" شهدتها المدينة وترحم على أرواح القتلى.

إقرأ المزيد
احتجاجات في السودان (صورة من الأرشيف)
رويترز: مقتل متظاهر وإصابة 6 بالرصاص خلال الاحتجاجات في أم درمان بالسودان

وقال هاشم على عبد الرحيم إن "مدينة أم درمان السودانية شهدت أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع". مضيفا أن قوات الشرطة تلقت لاحقا بلاغات عن بعض الإصابات، و3 حالات وفاة. 

وأوضح عبد الرحيم أن"الشرطة إذ تأسف لهذه الأحداث تترحم على أرواح المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أن السودان يشهد منذ عدة أسابيع مظاهرات حاشدة يحتج المشاركون فيها على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغير ذلك من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

على غرار أوروبا.. جواز سفر إفريقي موحد قد يرى النور قريبا