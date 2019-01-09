رويترز: مقتل متظاهر وإصابة 6 بالرصاص خلال الاحتجاجات في أم درمان بالسودان

قتل متظاهر واحد وأصيب 6 آخرون بالرصاص أثناء الاحتجاجات في مدينة أم درمان السودانية اليوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية.

وأوضحت المصادر لـ "رويترز"، أن أحد المحتجين توفي متأثرا بجروحه، فيما يتلقى 6 مصابين بطلقات نارية العلاج الطبي في المستشفى.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "سونا" السودانية الرسمية عن محمد إبراهيم، مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في ولاية الخرطوم نفيه لاستقبال مستشفى أم درمان أي حالة وفاة ناتجة عن احتجاجات اليوم في المدينة.

وأشار محمد إبراهيم في حديث لـ "سونا" إلى استقبال المستشفى لحالة واحدة نتيجة تعرض أحدهم لحادث سيارة و5 حالات إصابة بأزمات (الربو)، لافتا الى توفير 10 عربات إسعاف موزعة بين حوادث مستشفى أم درمان ومستشفى الاطفال والشوارع المحيطة بها وذلك لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى إسعاف ونقلها إلى المستشفى.

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بالإضافة إلى ذلك، نفى مدير إدارة المستشفيات احتياج مستشفى أم درمان التعليمي لأي عمليات نقل دم نتيجة للاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

يذكر أن السودان يشهد منذ عدة أسابيع مظاهرات حاشدة يحتج المشاركون فيها على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغير ذلك من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات