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الشركة المصرية المنظمة للرحلة: جرى تغيير في خط سير حافلة السياح الفيتنامين قبل تفجيرها (فيديو)

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الشركة المصرية المنظمة للرحلة: جرى تغيير في خط سير حافلة السياح الفيتنامين قبل تفجيرها (فيديو)
Globallookpress
أتوبيس الهرم
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قال صاحب الشركة المنظمة لرحلة الحافلة السياحية التي تعرضت للتفجير بعبوة ناسفة في شارع المريوطية بمحافظة الجيزة المصرية أنه لم يكن مخططا أن يتوجه الفوج إلى منطقة الهرم.

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وقال عبد الرازق حسين صاحب الشركة المنظمة للرحلة في تصريحات تلفزيونية: "لا أعرف لماذا توجهوا إلى هناك.. هذا تغيير في خط السير".

وأشار حسين إلى أن الفوج السياحي كان في زيارة لمنطقة الأهرامات يوم 23 ديسمبر، موضحا أنه تواصل مع مرشد الرحلة صباح يوم الحادثة عند وصولهم للمطار من الأقصر.

وأشار إلى أن الفوج السياحي جاء من الأقصر، وزار المتحف المصري، ثم خان الخليلي ومصر القديمة على أن يتوجه إلى المطار للسفر لبلادهم.

وأعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف حافلة سياحية بمدينة الجيزة قرب القاهرة إلى 4 قتلى بينهم ثلاثة سياح من فيتنام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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