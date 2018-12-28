مقتل 2 وإصابة 12 شخصا جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة سياح بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل سائحين وإصابة 12 شخصا آخرين، مساء اليوم الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة.

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وقالت الداخلية المصرية في بيان أصدرته بهذا الصدد:" بتاريخ اليوم 28 الجاري وعند الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مزروعة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحا فيتناميا مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 منهم، بالإضافة إلى السائق ومندوب شركة السياحة المصريين ".

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، ويجري حاليا استكمال عمليات البحث والتحقيق.

وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ"RT" أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وصل إلى مستشفى الهرم الذي نقل إليه المصابون بالحادث لتفقد حالتهم.

ووجه المدبولي الجهات المعنية بتقديم كل المساعدات الضرورية للمصابين جراء الانفجار.

وفي غضون ذلك وصل فريق من النيابة العامة برئاسة المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، المستشار شريف توفيق، للتحقيق في الانفجار بالمريوطية، فيما انتقل فريق آخر من النيابة العامة للاستماع إلى أقوال المصابين.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية