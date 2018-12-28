الصور الأولى لاستهداف حافلة الركاب السياحية بعبوة ناسفة في مصر

تمكنت RT من الحصول على الصور الأولى لانفجار حافلة الركاب السياحية في منطقة سقارة بالجيزة على طريق المريوطية في مصر، والتي تم استهدافها من خلال عبوة ناسفة.

RT

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة.

RT

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها:" بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالى الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

RT

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وجاري استكمال عمليات الفحص.

RT

RT

المصدر: RT