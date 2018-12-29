زوجان مصريان في كندا يتميزان بإبداعاتهما في هندسة التصنيع (فيديو)

عرض برنامج "مصر تستطيع" حوارا مع زوجين من المهندسين المصريين العاملين في الخارج، استطاعا أن يضيفا الكثير لهندسة التصنيع حول العالم.

وأكد البرنامج المذاع على قناة "دي إم سي" المصرية، أن الزوجين من أهم 10 أساتذة للهندسة الصناعية حول العالم، ونجحا في الإبداع وتحقيق الإنجازات وهما وجيه المراغي وهدى المراغي.

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وأشار البرنامج إلى أن الزوجة حصلت على شهادة الدكتوراه من كندا ووسام ملكة إنجلترا في الهندسة الصناعية، وخسرت مصر بوجودها في الخارج 350 بحثا علميا غيرت بهم موازين هندسة التصنيع في العالم، وهي التي ظلت طوال 5 سنوات مستشارة لوزارة الدفاع الكندية وساهمت في إنشاء أهم مصانع السيارات في العالم.

تقول المراغي، إنها حاولت على مدار الأعوام الماضية تقديم مساعدات لمصر من حيث الخبرات الفنية، فوجدت استجابة أكبر من المسؤولين للاستفادة من العلماء المصريين في الخارج خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن وزارة الإنتاج الحربي المصري وافقت على توطين الصناعة المحلية وإطلاق ثورة صناعية رابعة في العام الماضي، موضحة أنها تعمل منذ فترة، وتمت استضافة علماء مصريين في كندا.

وأشارت إلى أنه سيبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة إطلاق الثورة الصناعية الرابعة في مصر، لوضع نماذج مختلفة وتدريب المصريين بـ"مركز التميز المصري".

أما الدكتور وجيه المراغي، فاتجه لصناعة القطارات حتى أصبح واحدا من أبرز 10 مهندسين في هذا المجال على مستوى العالم.

وقال إنه نجح في تصميم قطار سريع يعمل على قضبان متهالكة لمدة 30 عاما، مشيرا إلى أن الحكومة الكندية قررت الاستغناء عن أي تصميم لقطار آخر دونه لأكثر من 75 عاما .

المصدر: قناة "دي إم سي"