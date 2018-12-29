اليمن.. قوات خفر السواحل تتسلم ميناء الحديدة بعد انسحاب الحوثيين منه
Reuters / ABDULJABBAR ZEYAD
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قال مراسل RT إن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن سلمت يوم السبت، ميناء الحديدة إلى مصلحة خفر السواحل وذلك تنفيذا لاتفاق مشاورات السويد.
وأفاد مصدر أمني في الميناء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين سلموا ميناء الحديدة إلى قوات مصلحة خفر السواحل بشكل رسمي وبحضور الفريق الأممي برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وأوضح المصدر أن قوات خفر السواحل هي المسؤولة على إدارة الموانئ من قبل اندلاع الحرب التي تشهدها اليمن.
المصدر: RT + وكالات
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