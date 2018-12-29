بدء إعادة انتشار قوات الحوثيين في الحديدة وفق اتفاق السويد

أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) والأمم المتحدة أن الجماعة بدأت إعادة انتشار قواتها بمدينة الحديدة الساحلية غرب البلاد، وفقا للخطة المتفق عليها في السويد تحت إشراف الأمم المتحدة.

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وأعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في تصريح أدلى به اليوم السبت، أن قوات الجماعة بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الميناء الاستراتيجي، وفقا لما تم التوصل إليه في جولة المفاوضات التي انتهت في السويد الشهر الجاري بين "أنصار الله" والحكومة المعترف بها دوليا.

وأشار المتحدث إلى أن الجماعة تتوقع من لجنة مراقبة الهدنة العاملة تحت إشراف الأمم المتحدة أن تُلزم الطرف الآخر، وهو قوات الحكومة والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتطبيق التزاماته المنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق السويد، وخاصة الانسحاب من الجهة الشرقية للمدينة وبقية الأجزاء الحرجة منها.

واتهم يحيى سريع قوات التحالف بمواصلة خرق نظام وقف إطلاق النار، مشددا على أن سلاح الجو للتحالف شن خلال الساعات الـ24 الماضية غارتين على مناطق في الحديدة، بالإضافة إلى قيامه بـ158 خرقا آخر للهدنة.

من جانبه، أكد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "رويترز" اليوم أن الحوثيين بدؤوا فعلا إعادة انتشار قواتهم داخل الميناء.

المصدر: المسيرة + رويترز