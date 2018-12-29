بالفيديو.. سائق حافلة السياح المصرية المنكوبة يتحدث عن اللحظات الأولى عقب التفجير

كشف سائق الحافلة السياحية التي تعرضت أمس الجمعة لحادث تفجير في منطقة المريوطية بمصر، عن تفاصيل الواقعة التي راح ضحيتها 4 أشخاص.

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وقال السائق، خلال حديثه مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه أثناء قيامه بالدوران في أحد الملفات بشارع "اللبيني"، انفجرت العبوة الناسفة، ولم يدرك ماذا حصل بعدها، حيث فقد وعيه.

وأضاف السائق، أنه عندما استفاق لم ير شيئا سوى الظلمة، وانتقل من مقعده محاولا فتح الباب لكنه لم يجده، فقد تحطم من الداخل، مشيرا إلى أن أحد المارة فتح له الباب وأخرج الأهالي السائحين المصابين إلى الإسعاف.

ومن ناحية أخرى، كشف صاحب الشركة المنظمة للرحلة السياحية لحافلات الهرم، عبد الرازق حسين، أنه لم يكن يفترض تواجد الحافلة بتلك المنطقة، مؤكدا على أنه كان يتوجب عليه التوجه إلى المطار في الساعة الثامنة مساء الجمعة.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن الوفد السياحي الفيتنامي زار بالفعل منطقة الإهرامات في يوم 23 ديسمبر، وانتهت إقامتهم بمصر الجمعة، وكان مفترض عليهم المغادرة.

وأوضح أن الوفد السياحي تواجد في متحف بمصر القديمة وتم تغيير خط السير حتى وصل إلى الهرم، مؤكدا عدم علمه بسبب تحركهم وتواجدهم في منطقة المريوطية، حيث أن رحلة الهرم لم تكن موجودة في برنامج السائحين.

وأعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف حافلة سياحية بمدينة الجيزة قرب القاهرة إلى 4 قتلى.

المصدر: وكالات