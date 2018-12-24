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الملك سلمان يؤكد حرصه على زيارة مصر والأزهر الشريف

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الملك سلمان يؤكد حرصه على زيارة مصر والأزهر الشريف
azhar
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استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شيخ الأزهر أحمد الطيب في العاصمة السعودية الرياض، ووجه في مستهل اللقاء رسالة لمصر والمصريين.

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وأكد خادم الحرمين أنه حريص على التعاون والتكاتف مع مصر وقيادتها، وعلى التنسيق مع الأزهر الشريف الذي يحمل راية الفكر الوسطي ويواجه التشدد، كما أعرب عن اعتزازه بزيارته السابقة للجامع الأزهر، وحرصه على أداء زيارة أخرى لمصر والأزهر.

من جانبه، قال شيخ الأزهر إن مصر والسعودية تربطهما علاقات وطيدة على المستوى الرسمي والشعبي، ويمثلان معا ركيزة الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن مواقف المملكة ودورها في دعم القضايا العربية والإسلامية أفشل مخططات تقسيم المنطقة العربية وتفتيتها.

المصدر: RT

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