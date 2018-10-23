الملك سلمان يتسلم رسالة من الرئيس المصري

تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقبال الملك له في مكتبه بالديوان الملكي.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي زغلول.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد تلقى مساء الجمعة الماضية اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: واس