رسالة من السيسي إلى العاهل السعودي

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة السعودية الرياض، حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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ووفقا لوزارة الخارجية المصرية فإن الزيارة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد تلقى مساء الجمعة الماضية اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك على وقع إعلان السلطات السعودية في وقت متأخر من مساء الجمعة، عن "وفاة" الصحفي جمال خاشقجي بنتيجة حادث وقع داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وأعلنت الخارجية المصرية يوم السبت أن الإجراءات "الحاسمة والشجاعة" التي اتخذها الملك سلمان "تقطع الطريق على أي محاولة لتسييس" القضية.

المصدر: RT