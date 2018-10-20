الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من السيسي

أفادت وسائل الإعلام السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقى مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

وأضافت أن الجانبين بحثا "مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة بشأنها"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان له، أنه تم خلال الاتصال "بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات اتساقا مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية واستراتيجية ممتدة ومتميزة، كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة ومصالح الشعبين الشقيقين".

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ويأتي ذلك على وقع إعلان السلطات السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، عن "وفاة" الصحفي جمال خاشقجي بنتيجة حادث وقع داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وأعلنت الخارجية المصرية اليوم السبت أن الإجراءات "الحاسمة والشجاعة" التي اتخذها الملك سلمان "تقطع الطريق على أي محاولة لتسييس" القضية.

المصدر: RT، واس