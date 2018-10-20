القاهرة: الإجراءات السعودية الشجاعة تقطع الطريق أمام تسييس قضية خاشقجي

أشادت مصر بنتائج التحقيق الذي أجرته الرياض في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددة على أن "الإجراءات السعودية الشجاعة" ستقطع الطريق أمام تسييس الموضوع.

وأشارت الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم إلى أن إقرار النيابة العامة السعودية بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يبرهن على "حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين فيه".

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وشددت الخارجية المصرية على أن هذا الأمر يؤكد التزام السعودية بمتابعة التحقيقات في القضية بشكل شفاف وضمن إطار القانون، بما يكفل الكشف عن كامل الحقيقة، مضيفا أن القرارات والإجراءات "الحاسمة والشجاعة" التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في هذا الشأن "إنما تتسق مع التوجه المعهود له نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة".

وأعربت مصر عن "خالص تعازيها" لأسرة الصحفي، مؤكدة ثقتها في أن "الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأقرت النيابة العامة السعودية مساء أمس لأول مرة، بعد تعرض الرياض لانتقادات وضغوط دولية واسعة، بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

وفي هذا السياق أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

المصدر: RT