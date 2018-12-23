 
مباشر
عاجل
ترامب: باتريك شنهان نائب جيمس ماتيس المستقيل سيتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع بدءا من 1 يناير

سوريا تكشف عن زيارة مسؤول استخباراتي رفيع المستوى إلى مصر

أخبار العالم العربي

سوريا تكشف عن زيارة مسؤول استخباراتي رفيع المستوى إلى مصر
sana.sy
اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا ورئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8el

قام اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت 22 ديسمبر.

وأفادت وكالة "سانا"، مساء الأحد، بأن اللواء علي المملوك زار مصر إثر تلقيه دعوة من رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل.

وقالت الوكالة الرسمية إن الطرفين عقدا لقاء ثنائيا بحثا خلاله مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. الهجوم التركي في شمال سوريا وشيك أم مؤجل؟