سوريا تكشف عن زيارة مسؤول استخباراتي رفيع المستوى إلى مصر

قام اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت 22 ديسمبر.

وأفادت وكالة "سانا"، مساء الأحد، بأن اللواء علي المملوك زار مصر إثر تلقيه دعوة من رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل.

وقالت الوكالة الرسمية إن الطرفين عقدا لقاء ثنائيا بحثا خلاله مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب.

بدعوة من السيدالوزير عباس كامل قام السيد اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في الجمهورية العربية السورية بزيارة لجمهورية #مصر العربية يوم 22-12-2018 حيث عقدا لقاء ثنائيا بحثا خلاله مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا السياسية والامنية وجهود مكافحة الإرهاب — سانا عاجل (@SanaAjel) 23 декабря 2018 г.

المصدر: سانا