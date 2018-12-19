سيف الإسلام القذافي يخرج قريبا للإعلام للحديث عن "مشروعه لليبيين"

ذكر المتحدث باسم عائلة القذافي، باسم الصول، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، سوف يخرج عبر وسائل الإعلام قريبا من أجل الحديث عن رؤيته ومشروعه الواضح.

وقال الصول، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ليلة الخميس: "سيف الإسلام سيخرج عبر وسائل الإعلام قريبا ليتحدث للشعب الليبي عن رؤيته ومشروعه الواضح والملموس لكافة الليبيين وحقن دماء الناس".

وأشار الصول إلى أن "سيف الإسلام سيتحدث أيضا عن معاناة الشعب وفضح مشروع الإخوان المسلمين أمام العالم، بالإضافة إلى حل المشاكل الليبية، وتوحيد صفوف الشعب الواحد، ولملمة ما تبقى من الوطن".

ولم يظهر سيف الإسلام القذافي حتى اللحظة عبر وسائل الإعلام إلى العلن منذ إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان الليبية شهر يونيو 2017 ، واعتقل منذ الإطاحة بنظام والده، معمر القذافي، ومقتله عام 2011.

وستأتي هذه الكلمة في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات بأنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

ونشرت حركة "مانديلا ليبيا"15 ديسمبر نتائج استطلاع للرأي مدته 10 أيام كشف أن 90% من المشاركين فيه اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في البلاد.

وسبق أن صرح منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام، محمد القلوشي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن نجل العقيد القذافي، لم يعلن رسميا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياسي آخر في ليبيا.

المصدر: سبوتنيك