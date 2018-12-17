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استطلاع رأي.. 90% من الليبيين يوافقون على سيف الإسلام القذافي رئيسا للبلاد

أخبار العالم العربي

استطلاع رأي.. 90% من الليبيين يوافقون على سيف الإسلام القذافي رئيسا للبلاد
Reuters / Paul Hackett
سيف الإسلام القذافي
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نشرت حركة "مانديلا ليبيا" يوم السبت 15 ديسمبر نتائج استطلاع للرأي مدته 10 أيام، بشأن منصب الرئيس في ليبيا.

وكشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته "حركة مانديلا ليبيا" ونشرت نتائجه السبت أن 90% من المشاركين فيه اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في البلاد.

وكان السؤال الذي طرحه الحراك هو "هل تؤيد المهندس سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟".

وبحسب النتائج التي نشرتها الحركة على موقعها الرسمي، فقد شارك في الاستطلاع 71065 شخصا، وصوت ما نسبته 91.64 % لصالح سيف الإسلام، فيما صوت بـ"لا" ما نسبته 8.36 من المشاركين.

المصدر: موقع "حركة مانديلا ليبيا"

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